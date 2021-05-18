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вторник, 18 мая 2021 05:10

Израиль накрыли ракеты из Ливана. Ответ не заставил себя ждать

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Израиль накрыли ракеты из Ливана. Ответ не заставил себя ждать
Израиль обстреляли из Ливана. Фото: ЕРА

Шесть ракет полетели из Ливана в направлении северного Израиля.

Ливанский артиллерийский обстрел вызвал срабатывание сирен израильской авиации у Мисгав-Ам, расположенного на границе Израиля с Ливаном, заявили израильские военные.

В ответ артиллерийские силы Израиля обстреляли источники запусков в Ливане. По данным источников Reuters, израильские снаряды упали на ливанской территории.

Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало.

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Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа 15 мая. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Кроме штаба военной разведки, в многоэтажном доме "Аль-Джала" также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.

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