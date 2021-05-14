Израиль начал масштабную военную операцию в Секторе Газы

Израиль ударил по сектору Газы с земли и воздуха. . Фото: Твиттер

Воздушные и наземные подразделения израильской армии атакуют Сектор Газа.

"Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ сейчас атакуют Сектор Газа", - сообщается в Twitter.

"Ракета ХАМАС, нацеленная на Израиль, падает обратно в Газу. Но это не первый раз - ХАМАС за последние 3 дня неудачно запустил 350 ракет. Эти ракеты приводят к гибели ни в чем не повинных жителей Газы. Пришло время для мировой общественности привлечь ХАМАС к ответственности", - добавили израильские военные.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе будет длиться столько, сколько потребуется.

"Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль", - сказал он.

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Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение. Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол". Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газы. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/izrail-nachal-nazemnuyu-voennuyu-operaciyu-v-sektore-gaza-video-novosti-mira-11419474.html?_gl=1*1vx0ijb*_ga*NDA0MTMzOTIwLjE2MTkyMjU3NDY.*_ga_P6EEJX21DY*MTYyMDk0NTc4Ny4xMi4xLjE2MjA5NDU3OTEuNTY.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyMDk0NTc4Ny4xMi4xLjE2MjA5NDU3OTEuNTY.