Израиль имеет право защищаться - Байден провел переговоры с Нетаньяху

Байден поддержал Израиль. Фото: Reuters

Глава Белого дома Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив конфликт с ХАМАС в секторе Газа.

Президент США выразил надежду на то, что вскоре конфликт будет завершен, сообщает Reuters.

"Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже. В сложившейся ситуации Израиль имеет право защищаться", — заявил Байден.

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Министерство иностранных дел Украины посоветовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину из-за эскалации противостояния.