Израиль атаковал Ливан. Ответили на обстрелы

Жителям Кирьят-Шмона приказали оставаться в убежищах. Фото: Reuters

В четверг утром израильские истребители атаковали Ливан. Атаки осуществили в ответ на ракеты, выпущенные в сторону Израиля в среду днем.

Это четвертый этап ударов со стороны Израиля в цели на юге Ливана за сутки, сообщает The Jerusalem Post.

"ВВС Израиля нанесли удары в районы, из которых в течение дня были выпущены ракеты. Еще одну цель атаковали в районе, с которого ракеты также запускались в прошлом. Атаки армии обороны Израиля продолжатся и даже усилятся перед лицом террористических попыток против нашего государства и граждан", - говорится в сообщении военных.

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Вчера с территории Ливана запустили три ракеты в направлении Голанских высот, часть которых контролируется Израилем. Близ города Кирьят-Шмона и кибуца Кфар-Гилади сработали сирены воздушной тревоги. Две ракеты упали возле Кирьят-Шмона, а третья - на ливанской территории. Жителям города приказали оставаться в убежищах. Израильская армия открыла ответный танковый огонь по месту, откуда были выпущены ракеты.