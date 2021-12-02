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четверг, 02 декабря 2021 14:00

Издание Bloomberg назвало 50 самых влиятельных людей года

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Издание Bloomberg назвало 50 самых влиятельных людей года
Всего сделали 5 категорий по 10 влиятельным людям. Фото: Reuters

Американское издание Bloomberg опубликовало список 50 самых влиятельных людей в 2021 году.

Людей распределили по категориям: политика, бизнес, финансы, наука и развлечения.

В каждой категории соответственно по 10 человек.

В политике одним из влиятельнейших людей в 2021 году стал российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Жесткий критик Кремля заключен уже более 10 месяцев после того, как пришел в себя за границей после отравления", — написало агентство.

В категорию финансов попала бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса. Маккензи Скотт назвали самым щедрым филантропом, потому что она потратила более 800 млн долларов на благотворительность.

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В категории бизнеса есть генеральный директор фармацевтической компании "Pfizer" Альберт Бурла. В партнерстве с BioNTech они заключили договоры на 36 млрд долларов. Это сделало вакцину от коронавируса наиболее продаваемым медицинским препаратом в 2021 году.

В разделе науки первой в списке является главный операционный директор TikTok Ванесса Паппас. Одно из ее достижений — в первом полугодии 2021 года соцсеть в США загрузили больше (34,6 млн), чем двух его главных конкурентов – Instagram (17,7 миллиона) и Snapchat (14,2 миллиона) – вместе взятых.

Бритни Спирс возглавил список в категории развлечений. Певица 14 лет была на попечении отца, но после 5 месяцев судебной тяжбы стала свободной от попечительства.

Издание Bloomberg уже 5 лет подряд составляет рейтинг самых влиятельных людей года. Также есть правило не добавлять людей, которые уже были в списке, но в конце их все равно вспоминают и благодарят за их работу. Издание еще прогнозирует, кто может стать в следующем году влиятельным человеком — пока что это люди из сферы комедии, криптовалюты, кухни и другие.

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