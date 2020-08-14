Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров

Константин Реуцкий прокомментировал пребывания в минском изоляторе. Фото: TUT.BY

В Беларуси освободили 2 украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Их арестовали вечером 12 августа. Тогда снимали задержания мужчины, который просто переходил дорогу.

Реуцкий утверждает, что этой ночью в изоляторе их заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД, передает TUT.BY.

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"Никому не дали эти протоколы прочитать, подписать заставляли. Тех, кто отказывался, избивали и заставляли протокол подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", - говорит Реуцкий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в Беларуси задержали 3 украинских граждан: волонтеров Константина Реуцкий и Евгения Васильева, а также Оксану Алешин. Вскоре в МИД сообщили, что еще один украинец задержан и находится в СИЗО в Бресте. По ним возбуждено дело по статье о "массовых беспорядках", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.