Из России ушли более 100 американских компаний-гигантов

За две недели российские рынки покинули более 100 американских компаний-гигантов.

Об этом со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Решение о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытие или выход с российского рынка приняли такие гиганты, как Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие", - отметила она.

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Маркарова также выразила благодарность компаниям за демонстрацию морального лидерства.

"Каждое решение компаний покинуть рынок страны-террориста, развязала захватническую войну и совершает военные преступления в Украине ежедневно, является победой принципов и убеждений над жадностью. Спасибо этим компаниям за выбор стороны добра, за нежелание запятнать свою репутацию кровью невинных украинцев, за поддержку Украины", - написала дипломат.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.