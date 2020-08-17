Из России до границы с Беларусью едут автозаки Росгвардии - СМИ

Из России в Беларусь едут автозаки. Фото: Укринформ

Автозаки ОМОНа Росгвардии в воскресенье могли идти к границе с Беларусью.

Сначала Conflict Intelligence Team со ссылкой на телеграмм канал Paris Burns сообщили о колонне грузовиков с решетками на окнах, которые двигались от Санкт-Петербурга в сторону границы с Беларусью.

Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа Росгвардии, который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. На машинах отсутствуют какие-либо маркировки, а также номерные знаки.

Место съемки находится более чем в 400 километрах от границы с Беларусью, поэтому нельзя быть уверенными, что это говорит об отправке личного состава Росгвардии в страну.

Ту же колонну автозаков без маркировок и номеров заметил читатель "Фонтанки" на той же дороге Санкт-Петербург-Псков. По его словам, в целом навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников, сообщает "Наша Нива".

"Штатная емкость одного "автозака"- около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)"

Другую колонну, двигавшуюся в направлении Беларуси со стороны Москвы по трассе Москва-Минск, заметили читатели "Медузы".

В машинах колонны, двигавшейся из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, указывающие на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Белоруссией). Снимки в Google Streetview подтверждают место съемки.

Пока неизвестно, пересекли эти машины границу с Беларусью.

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В субботу, 15 августа, из-за протестов в стране после президентских выборов Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе белорусских властей предоставит "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси".