Из Европы прозвучали неутешительные прогнозы для России

Российская вакцина от коронавируса вряд ли получит разрешение на использование от европейского регулятора. Фото: Reuters

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вряд ли когда-нибудь получит разрешение на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам, EMA.

Об этом заявил премьер Италии Марио Драги, пишет CNBC.

Ожидалось, что регулятор завершит рассмотрение одобрения российской вакцины в мае или июне. Но решение отложили, поскольку производители пропустили крайнюю дату для предоставления всех данных - 10 июня.

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"Российская вакцина не получала одобрение от EMA, и, возможно, никогда и не получит", - прокомментировал Драги.

Российскую вакцину одобрили более 60 стран мира. Несмотря на это, препарат до сих пор не подтвержден европейским регулятором. Международные СМИ считают "Спутник V" инструментом политического влияния России.

Также премьер Италии раскритиковал китайскую вакцину Sinovac.

"Китайская вакцина оказалась неадекватной. Вы можете убедиться в этом на опыте Чили в борьбе с пандемией", - отметил он.

Вирусологический институт "Торлак" в Белграде, Сербия, начал производить российскую вакцину "Спутник V" от Covid-19. По этому поводу устроили торжества, участие в которых приняли президенты Сербии и России, Александар Вучич и Владимир Путин.