Из дворца украли золотой унитаз

Золотой унитаз - экспонат итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Фото: Sky News.

В Великобритании, с Бленхеймского дворца, где в 1874 году родился премьер Великобритании Уинстон Черчилль, похитили унитаз из чистого золота.

Это был экспонат итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Его стоимость оценивается в $6 млн, сообщает Sky News.

Речь идет об экспонате под названием "Америка". Несмотря на свою стоимость он был установлен во дворце как обычный унитаз. Более того, посетители могли "сходить" в него. Единственным ограничением было время. Пользоваться "Америкой" можно было не более трех минут, чтобы не задерживать очередь.

Похищение унитаза привело к затоплению помещения и нанесло "значительный ущерб".

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В полиции рассказали, что вероятно в похищении экспоната участвовала группа людей на двух автомобилях. В рамках дела задержали 66-летнего мужчину, однако сам унитаз до сих пор не нашли.

Напомним, Украина вернули картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которую нацисты вывезли из Украины во время Второй мировой войны.