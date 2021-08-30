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понедельник, 30 августа 2021 20:32

Из Афганистана эвакуировали более 122 тыс. человек

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Из Афганистана эвакуировали более 122 тыс. человек
Афганистан покинули более 122 000 человек. Фото: Reuters

С начала эвакуации из Афганистана США и их союзники эвакуировали более 122 тыс. человек.

Среди эвакуированных 5,4 тыс. американцев. Об этом рассказал заместитель председателя штабов регионального сотрудничества США, генерал Уильям Хэнк Тейлор, передает CNN.

"За последние 24 часа из Афганистана эвакуировали около 1200 человек 26 самолетами. В целом за последние сутки из аэропорта Кабула вылетели 28 рейсов", - говорит Тейлор.

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Тейлор отметил, что операции в Афганистане завершатся 31 августа, но "усилия Министерства обороны по поддержке межведомственного взаимодействия продолжаются".

С 13 августа Великобритания эвакуировала из Афганистана 15 063 человека.

Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек.

Украинские военные, дислоцировавшиеся в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

Операцию по спасению переводчиков провели утром в пятницу в Кабуле, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот аэропорта.

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