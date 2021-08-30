Украинские военные эвакуировали переводчиков. Канадцы и американцы не смогли

Талибы у ворот аэропорта в Кабуле / REUTERS

Украинские военные, дислоцировавшиеся в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

Операцию по спасению переводчиков провели утром в пятницу в Кабуле, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот аэропорта. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на канадскую The Globe and Mail.

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После нападения террористов ИДИЛ американцы заявили, что в аэропорт позволят въезд только иностранным гражданам, но не афганцам, имеющим визу. Несмотря на это ограничение и на все большие риски для сил коалиции накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город, чтобы сопровождать в аэропорт два микроавтобуса с переводчиками, направлявшихся в Канаду, и их семьи. Всего 19 человек.

У солдат были фотографии номерных знаков микроавтобусов. Они окружили и сопровождали транспортные средства в течение последних 600 м до аэропорта.

Две предыдущие попытки, спланированные канадскими военными к вылету из аэропорта Кабула, не дали результатов. Как и еще одна попытка, организованная США. Эти операции опирались на то, что афганцы и их семьи смогут добраться до определенных пунктов встречи у ворот аэропорта, что оказалось невозможным из-за хаоса.

Украина эвакуировала всех своих граждан, изъявивших такое желание и вышедших на контакт с МИД.

Девять человек, в том числе шестеро детей погибли после удара американского беспилотника по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле. Все были членами одной семьи.