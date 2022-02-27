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воскресенье, 27 февраля 2022 13:47

Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

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Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Воздушное пространство для самолетов РФ закрыли ряд стран Евросоюза. Фото: nta.ua

Италия закрывает воздушное место для русских самолетов.

Украина обратилась в Международную организацию воздушного транспорта с просьбой поддержать обращение об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Кроме того, воздушное пространство для самолетов РФ закрыли также Великобритания, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Словения, Германия.

Все страны Европейского Союза согласились закрыть небо для российских авиакомпаний. Об этом сообщил журналист немецкого ARD-Hauptstadtstudio Маттиас Дайс.

Кроме того, в Евросоюзе может быть отключена Беларусь от международной платежной системы SWIFT.

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