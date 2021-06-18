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пятница, 18 июня 2021 09:38

Италия внедряет сертификаты вакцинации

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Италия внедряет сертификаты вакцинации
В Италии рассматривают отмену масочного режима на улице. Фото: Reuters

Италия начала выдавать сертификаты вакцинации. Это облегчит жителям страны возвращение к нормальной жизни как дома, так и во время путешествий.

Сертификат могут загрузить люди, которые полностью вакцинировались, вылечились от Covid-19 или сдали отрицательный тест. Сертификат позволяет свободно передвигаться ЕС, сообщает DPA.

Италия рассматривает возможность отмены масочного режима на открытом воздухе. Количество больных в стране продолжает падать.

Требование носить маски внедрили осенью прошлого года.

"Возможность снимать маску на улице начиная с лета - это цель правительства, и мы близки к этому", - заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

СМИ пишут, что это правило могут отменить в середине июля.

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Масочный режим в помещениях отменять пока не будут.

С 25 июня Германия разрешит въезд полностью вакцинированным туристам из стран, не входящих в Евросоюз. Речь идет о странах без чрезмерного всплеска коронавируса, сообщает Министерство внутренних дел Германии. Показатель заражения должен быть ниже 200 на 100 тыс. человек.

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