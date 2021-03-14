Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Просмотров: 477
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 927
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 513
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2664
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1341
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 16920
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 270
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 351
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2421
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
10
6
5
20
5
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
&quot;Бизнес для своих&quot; - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
Видео
Все видео
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 639
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2421
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 360
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 513
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
воскресенье, 14 марта 2021 05:30

Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября

  Комментировать
Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября
Чуть меньше 51 миллиона итальянцев имеют право на вакцину. Фото из открытых источников

Власти Италии заявила, что намерена вакцинировать не менее 80% своего населения до конца сентября.

Франческо Паоло Фиглиуоло, генерал армии и новый специальный уполномоченный по вопросам коронавируса, обнародовал национальный план введения 500 000 доз вакцины в день, пишет Reuters.

Около 1,95 миллиона итальянцев, равна лишь 3,8% приемлемого населения, до сих пор получили две вакцины вакцины, вызвало критику общественности относительно медленных темпов развертывания вакцинации.

Поэтому, кроме учреждений здравоохранения, которые уже функционируют как пункты вакцинации, Италия использовать военные казармы, производственные площадки, крупные торговые точки, спортзалы, школы и помещения католической церкви.

Чуть меньше 51 миллиона итальянцев имеют право на вакцину, и 60% из них могут быть привиты до конца июля, достигнув первого порога коллективного иммунитета.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков - Оксфордского университета и AstraZeneca. В апреле ожидается поставка вакцины Pfizer / BioNTech. В июле Украина также ожидает получить 15 млн доз вакцин Novavax, произведенной в Индии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 13861
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
6
 Просмотров: 10350
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 9603
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 8991
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 1 Просмотров: 8937
Мир
На западе Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие и раненые
На западе Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие и раненые Просмотров: 9
Пандемия Covid-19: количество инфицированных превысило 120 млн
Пандемия Covid-19: количество инфицированных превысило 120 млн Просмотров: 27
Женщина получила 2 года тюрьмы за призывы "разгромить город"
Женщина получила 2 года тюрьмы за призывы "разгромить город" Просмотров: 243
Правоохранители задержали подводную лодку наркоторговцев
Правоохранители задержали подводную лодку наркоторговцев Просмотров: 846
Астронавты NASA вышли в открытый космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос Просмотров: 360
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
2
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
2
В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко
2
Никаких "Катюш". Спортивный арбитражный суд запретил исполнять российскую песню
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Голосов: 663
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть