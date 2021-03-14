Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября

Чуть меньше 51 миллиона итальянцев имеют право на вакцину. Фото из открытых источников

Власти Италии заявила, что намерена вакцинировать не менее 80% своего населения до конца сентября.

Франческо Паоло Фиглиуоло, генерал армии и новый специальный уполномоченный по вопросам коронавируса, обнародовал национальный план введения 500 000 доз вакцины в день, пишет Reuters.

Около 1,95 миллиона итальянцев, равна лишь 3,8% приемлемого населения, до сих пор получили две вакцины вакцины, вызвало критику общественности относительно медленных темпов развертывания вакцинации.

Поэтому, кроме учреждений здравоохранения, которые уже функционируют как пункты вакцинации, Италия использовать военные казармы, производственные площадки, крупные торговые точки, спортзалы, школы и помещения католической церкви.

Чуть меньше 51 миллиона итальянцев имеют право на вакцину, и 60% из них могут быть привиты до конца июля, достигнув первого порога коллективного иммунитета.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков - Оксфордского университета и AstraZeneca. В апреле ожидается поставка вакцины Pfizer / BioNTech. В июле Украина также ожидает получить 15 млн доз вакцин Novavax, произведенной в Индии.