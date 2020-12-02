Италия определилась с началом вакцинации

Первоначально в Италии планируют вакцинировать медицинских и социальных работников, жителей и персонал домов престарелых. Фото: pixabay

В начале следующего года в Италии начнется массовая программа вакцинации от коронавируса.

Закупка вакцины осуществляется централизованно и будет бесплатной для всех итальянцев, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает Ansa.

"Вероятно, что для каждой вакцинации нужно 2 дозы, в Италии будет 202 миллиона доз от различных компаний. Первые дозы могут начать поступать с января", - сказал министр.

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По его словам, сегодня Агентство ЕС по медицинским препаратам указало 2 даты: 29 декабря для вакцины Pfizer и 12 января для вакцины Moderna.

"Мы получим 8 миллионов доз Pfizer и 1 миллион 346 тысяч доз Moderna", - сказал он.

Первоначально в Италии планируют вакцинировать медицинских и социальных работников, жителей и персонал домов престарелых. Основная часть кампании по вакцинации ожидается весной и летом следующего года.

Процесс вакцинации против коронавируса планирует начать Австрия в начале января. Подготовку стратегии и логистики вакцинации уже завершили. Франция планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса в начале следующего года. Если вакцина будет эффективна и безопасна, а также получит все разрешения, вакцинацию начнут в январе 2021-го. Также в правительстве Испании заявили, что планируют провакцинировать 2,5 млн жителей с января по март следующего года.