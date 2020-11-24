Еще одна страна Европы планирует начать вакцинацию в январе

Согласно плану вакцинации Евросоюза, в Австрии будет доступно 24 миллиона доз вакцины. Фото: pixabay

Процесс вакцинации против коронавируса планирует начать Австрия в начале января.

Подготовку стратегии и логистики вакцинации уже завершили, заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, передает The Local.

Согласно плану вакцинации Евросоюза, в Австрии будет доступно 24 млн доз.

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"В январе у нас будет несколько сотен тысяч доз. Соответствующая логистика находится на стадии подготовки. Утверждение вакцины на рынке определяет фактический старт", - сказал Аншобер.

Он утверждает, что в январе проведут сотни тысяч вакцинаций, "если не произойдет что-то невероятное".

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что в среду, 25 ноября, представят детальный план вакцинации в стране, который "вернет Австрию на путь возвращения к нормальной жизни".

Франция планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса в начале следующего года. Если вакцина будет эффективна и безопасна, а также получит все разрешения, вакцинацию начнут в январе 2021-го, заявил министр солидарности и здравоохранения Оливье Веран в эфире BFMTV. С производителями вакцины заключаются предварительные контракты.