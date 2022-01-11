Истребители России и Беларуси провели патрулирование границ

Это не первое патрулирование границы. Подобное происходило в ноябре-декабре 2021 года. Фото: t.me/modmilby /10489

Во вторник, 11 января, белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование границ "Союзного государства".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в Telegram.

"Белорусские и российские летчики выполняют задачи совместного патрулирования воздушных рубежей "Союзного государства" на многоцелевых истребителях Су-30СМ", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что самолеты в небе вооружены ракетами.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ по интеграции двух государств. Подписанный декрет "Союзного государства" утверждает также основные направления реализации положений договора о создании "Союзного государства" на 2021-2023 годы.