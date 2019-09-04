"Испугался, что могу взлететь" - Лукашенко рассказал о подарке от Илона Маска

Александр Лукашенко устраивал тест-драйв Tesla Model S. Фото: dsnews.ua

Илон Маск подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко Tesla Model S.

"У меня есть электрическая машина -Tesla. Я иногда ее тестирую - Маск подарил. И у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", - рассказал Лукашенко ученикам школы №93 в Минске во время первого урока 2 сентября, сообщает Autonews.

Президент не уточнил, какую именно модель Tesla ему подарил Маск. Несколько лет назад глава государства проводил личный тест-драйв электрокара Tesla Model S. Поездкой на автомобиле Лукашенко остался доволен и сравнил динамику машины с космическим кораблем.

"На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль", - отметил Лукашенко.

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Tesla не единственный электрокар, который есть в гараже Лукашенко. 2017 во время посещения завода "БелДжи" представители китайской стороны подарили ему электрокар Geely.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского не может ездить на работу на велосипеде. Он рассказал, что ему нравится электротранспорт. Хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле.