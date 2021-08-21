Испания не пустила корабль РФ в свой порт, Москва возмутилась

Испания не позволила заход российского эсминца. Фото: ТАСС

Испания не пустила российский военный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в порт города Сеуты.

В России отреагировали на это обвинениями в том, что Мадрид якобы равняется на "русофобское крыло НАТО". Об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

РФ рассчитывала, что ее корабль зайдет в испанский порт на дозаправку. После чего он отправится на юг до Гибралтарского пролива.

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Это должно было стать первой остановкой российского флота в порту с 2016 года, когда испанские власти наложили вето на эти остановки под давлением НАТО и США.

Министерство иностранных дел Испании не позволило мероприятие российского корабля. Москва в ответ на это заявила, что решение Испании не пускать в свой порт военные суда РФ якобы "противоречит декларации о стратегическом партнерстве стран".

В Черном море российские военные корабли провели учения с боевой стрельбой на фоне маневров Sea Breeze стран НАТО. С 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.