Испанцам спустя 1,5 месяца карантина разрешили заниматься спортом на улице

В Испании начали смягчать карантин. Фото: Reuters

2 мая впервые после 48 дней карантина жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе.

Разрешили час индивидуальных занятий. Отвели специальные часы для прогулок с детьми, сообщает газета "Паис".

В Испании за сутки зафиксировали смерть 276 человек от коронавируса.

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Больше недели этот показатель в стране держится ниже планки в 400 смертей.

За сутки вирусом заразились еще 1147 жителя страны. Общее количество зараженных в Испании - 216 582 человека. 25,1 тыс. человек умерли.

1 мая в Украине зафиксировали 550 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 95 больше, чем сутками ранее. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.