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суббота, 12 июня 2021 09:30

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

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Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей
Человек чтит память погибших у места расстрела 22 июня 2016-го / Getty Images

12 июня 2016-го, пять лет назад, террорист ворвался в один из крупнейших ночных клубов города Орландо, Флорида, США. Он открыл огонь по толпе, в которой преобладали геи. В результате 49 человек погибли и десятки получили ранения. На тот момент это был самый смертоносный массовый расстрел в современной истории США.

Террорист, 29-летний Омар Матин из Флориды, вошел в клуб с автоматом и пистолетом около двух ночи. Внутри клуба было почти 300 человек. Когда раздались первые выстрелы, многие не заметил их, думая, что это часть песен. Тогда люди начали падать на пол, а другие в ужасе побежали. Некоторые укрылись в туалетах. Некоторые притворились мертвыми, чтобы выжить.

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Когда Матин проходил через ночной клуб, начал перестрелку с охранником. По мере того, как прибывало все больше полиции, перестрелка продолжалась. Матин бежал в туалет, где принял заложников. Он сказал полиции, что у него есть взрывчатка, которую подорвет.

Пока преступник был в туалете, полиция эвакуировала остальные посетителей клуба. Тогда Матин позвонил в службу экстренной помощи, чтобы присягнуть на верность ИДИЛ.

Тогда правоохранители приготовились войти в туалет, применив взрывчатку на внешней стене здания. Около пяти утра полиция сорвала стену и ворвалась, застрелив Матина. Преступление признали терактом.

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Дата
12
июня

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

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