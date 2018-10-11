Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой

7 октября 2018-го Георгий Березиани, 62 года, из Грузии нашел на улицах Тбилиси своего пса Джорджа. Пес потерялся 3 года назад. Все это время хозяин не переставал его искать.

Георгий развешивал на улицах объявления с фотографиями собаки и просьбой помочь найти любимца. Часто мужчина сам ходил по улицам, надеясь увидеть пса, пишет Daily Mail.

Через 3 года ему позвонили работники оперного театра. Сказали, что возле здания ходит пес, очень похожий на того, которого он ищет. Георгий сразу же сел в автобус и поехал к опере.

Вышел из автобуса и на тротуаре под деревом увидел собаку. Пес спал. Георгий позвал его, он проснулся и узнал хозяина. Обрадовался и кинулся к нему.

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"Джордж, это действительно ты? Джордж, это ты! Дорогой мальчик, как ты, мальчик?"- обрадовался хозяин и забрал собаку домой.

Желтый ярлык на ухе собаки означает, что собаку маркировали работники службы контроля за бездомными животными. Его вакцинировали и отпустили.

Автор: .dailymail Хозяин нашел пса, который потерялся три года назад

Автор: .dailymail Хозяин нашел пса, который потерялся три года назад

Автор: .dailymail Хозяин нашел пса, который потерялся три года назад Йорико Хамачи - грумер и владелец японского салона красоты для собак. Одного из своих клиентов он подстриг так, что тот стал звездой интернета. Грумер решил поэкспериментировать и сделал пуделю по кличке Сезам необычную для его породы стрижку.