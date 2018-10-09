Круглый пес покорил сеть модной стрижкой

Йорико Хамачи - грумер и владелец японской салона красоты для собак. Одного из своих клиентов он подстриг так, что тот стал звездой интернета.

Грумер решил поэкспериментировать и сделал пуделю по кличке Сезам необычную для его породы стрижку. Мужчина решил оставить максимально много густой и кудрявой шерсти Сезама. В результате пес стал похожим на шар, который радостно вилял хвостом, пишет Unilad.

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Грумеру результат собственной работы понравился. Он сфотографировал его и выставил на своей странице в Instagram. Пользователи сети также полюбили круглого пса. На страницу грумера подписались почти 37 тыс. людей.

Фото: instagram

Комит, трехлетний собака породы лабрадудль, стал работником детской стоматологической клиники в Квинсленде, Австралия. Комит хорошо успокаивает детей во время приема."У него прекрасная природа, - рассказала Рэй Моррис, менеджер детской стоматологии. - Детям он очень нравится. Мы заметили, что рабочая атмосфера в клинике полностью изменилась, когда он начал находиться здесь".