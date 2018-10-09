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среда, 10 октября 2018 06:05

Круглый пес покорил сеть модной стрижкой
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Йорико Хамачи - грумер и владелец японской салона красоты для собак. Одного из своих клиентов он подстриг так, что тот стал звездой интернета.

Грумер решил поэкспериментировать и сделал пуделю по кличке Сезам необычную для его породы стрижку. Мужчина решил оставить максимально много густой и кудрявой шерсти Сезама. В результате пес стал похожим на шар, который радостно вилял хвостом, пишет Unilad.

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Грумеру результат собственной работы понравился. Он сфотографировал его и выставил на своей странице в Instagram. Пользователи сети также полюбили круглого пса. На страницу грумера подписались почти 37 тыс. людей.

Обычно пуделей стригут так
Фото: instagram
К японскому грумеру Йорико Хамачийо привели невероятно пушистого пса по имени Сезам, и он решил сделать что-то необычное
Мужчина решил оставить максимально много густой и кудрявой шерсти
Так пудель выглядит со спины. Пользователи сети прозвали его пушистым облаком

Комит, трехлетний собака породы лабрадудль, стал работником детской стоматологической клиники в Квинсленде, Австралия. Комит хорошо успокаивает детей во время приема."У него прекрасная природа, - рассказала Рэй Моррис, менеджер детской стоматологии. - Детям он очень нравится. Мы заметили, что рабочая атмосфера в клинике полностью изменилась, когда он начал находиться здесь".

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