Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем

 
Ексклюзивы
1/5
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Просмотров: 0
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 171
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2178
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 243
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 531
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1242
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1548
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4230
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 333
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
Фото
Все фото
10
4
4
4
3
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
Семья, у которой 11 детей, хочет иметь их 105
Семья, у которой 11 детей, хочет иметь их 105
Песчаная буря вызвала ДТП с участием 20 машин: семь человек погибли
Песчаная буря вызвала ДТП с участием 20 машин: семь человек погибли
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Видео
Все видео
Опубликовали страшное видео, как камнепад убивает девять человек
Опубликовали страшное видео, как камнепад убивает девять человек
Россиянку подстрелили из ракетницы на праздновании дня флота
Россиянку подстрелили из ракетницы на праздновании дня флота
Пьяный водитель сбил женщину с 8-месячным ребенком: копы голыми руками подняли машину, чтобы их спасти
Пьяный водитель сбил женщину с 8-месячным ребенком: копы голыми руками подняли машину, чтобы их спасти
Китай накрыла мощная песчаная буря
Китай накрыла мощная песчаная буря
Дары моря: русские набросились на тапочки, которые выбросило штормом
Дары моря: русские набросились на тапочки, которые выбросило штормом
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 810
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1305
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 603
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1215
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
Просмотров: 162
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
понедельник, 26 июля 2021 19:49

Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем

  Комментировать
Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем
Никто не знает, куда подевался Олег Галегов. Фото: "Наша Ніва"

Белорусский диспетчер Олег Галегова исчез.

Он посадил самолет с журналистом Романом Протасевичем, сообщает "Наша Ніва".

Галегов должен был выйти на смену после отпуска, но не явился на работу. Он удалил профили в соцсетях. Его квартира пуста.

Об исчезновении Галегова рассказали другие диспетчеры "Белаеронавигации".

"Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают. Позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили. Но я не особо переживаю о нем, потому что думаю, он просто перестраховался и ушел. Он замечательный специалист, без проблем найдет работу в любой стране. Голос на опубликованном записи инцидента с Ryanair принадлежит ему", - рассказал журналистам один из них.

Заместитель гендиректора "Белаеронавигация" Иван Герловский сначала говорил журналистам, что Галегов в отпуске. Потом признался, что ему звонили, но не дозвонились сотрудники отдела кадров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter заблокировал "учетную запись Протасевича". Задержанный намекнул, что его заставляют писать посты

Галегов из Грузии. Он переехал в Беларуси взрослым. В Минске познакомился с будущей женой Анной.

"Думаю, он уехал к родственникам в Грузию", - сказал другой коллега диспетчера.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Их задержали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

"Был идеалистом и верил, что можно изменить порядок" - Иван Дзюба празднует 90-летие

Умер композитор, попавший в сумасшедший дом за оскорбление российского правителя

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

Запустили новую модель самолета

Вулкан уничтожил город

Самое читаемое
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 14832
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 12267
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 3 Просмотров: 7938
Деми Роуз едва не потеряла купальник
Деми Роуз едва не потеряла купальник
4
 Просмотров: 6066
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
4
 Просмотров: 4788
Мир
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
10
 Просмотров: 252
Семья, у которой 11 детей, хочет иметь их 105
Семья, у которой 11 детей, хочет иметь их 105
4
 Просмотров: 414
Песчаная буря вызвала ДТП с участием 20 машин: семь человек погибли
Песчаная буря вызвала ДТП с участием 20 машин: семь человек погибли
4
 Просмотров: 342
Опубликовали страшное видео, как камнепад убивает девять человек
Опубликовали страшное видео, как камнепад убивает девять человек
 Просмотров: 675
Россиянку подстрелили из ракетницы на праздновании дня флота
Россиянку подстрелили из ракетницы на праздновании дня флота
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
3
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
1
Американские красавицы подрались на голых кулаках
Голосов: 11
Голосование Сколько золотых медалей выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше пяти
  • 2) больше пяти
Просмотреть