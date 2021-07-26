Исчез диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем

Никто не знает, куда подевался Олег Галегов. Фото: "Наша Ніва"

Белорусский диспетчер Олег Галегова исчез.

Он посадил самолет с журналистом Романом Протасевичем, сообщает "Наша Ніва".

Галегов должен был выйти на смену после отпуска, но не явился на работу. Он удалил профили в соцсетях. Его квартира пуста.

Об исчезновении Галегова рассказали другие диспетчеры "Белаеронавигации".

"Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают. Позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили. Но я не особо переживаю о нем, потому что думаю, он просто перестраховался и ушел. Он замечательный специалист, без проблем найдет работу в любой стране. Голос на опубликованном записи инцидента с Ryanair принадлежит ему", - рассказал журналистам один из них.

Заместитель гендиректора "Белаеронавигация" Иван Герловский сначала говорил журналистам, что Галегов в отпуске. Потом признался, что ему звонили, но не дозвонились сотрудники отдела кадров.

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Галегов из Грузии. Он переехал в Беларуси взрослым. В Минске познакомился с будущей женой Анной.

"Думаю, он уехал к родственникам в Грузию", - сказал другой коллега диспетчера.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Их задержали.