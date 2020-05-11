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понедельник, 11 мая 2020 05:21

Иранские военные по ошибке попали в свой корабль: десятки погибших

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Иранские военные по ошибке попали в свой корабль: десятки погибших
Иранцы ошибочно выстрелили в свой корабль. Фото: Украинская правда

В Оманском заливе эсминец военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль.

В результате ЧП погиб весь экипаж из 40 человек, говорится в сообщении агентства AAA в Twitter.

Эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak на борту которого находились 30 человек. После этого корабль затонул.

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Напомним, 8 января Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы. Всю ответственность за гибель 167 пассажиров и 9 членов экипажа на себя взяли военные Корпуса стражей Исламской революции.

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