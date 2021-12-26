Иран провел испытания баллистических ракет

В Тегеране заявили, что эти учения являются "самым серьезным предупреждением представителям сионистского режима". Фото: DW

Армия Ирана в завершение пятидневных маневров совершила несколько запусков баллистических ракет.

Запуск состоялся в рамках военных учений "Великий пророк" и есть предупреждением для Израиля. Об этом заявил главнокомандующий иранской армией Мохаммед Багери, передает .

По его словам, Иран располагает сотнями ракет, "способных разрушить страну, которая решится напасть на Иран".

"Маневры, прошедшие в Иране, являются самым серьезным предупреждением представителям сионистского режима. Если они допустят малейшую ошибку, мы отрежем им руку", - заявил глава Корпуса стражей иранской революции Хосейн Салами.

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Великобритания осудила запуск баллистических ракет.

"Баллистические ракеты представляют угрозу региональной и международной безопасности, их применение является вопиющим нарушением резолюции Совбеза ООН 2231, что запрещает Ирану какие-либо действия, связанные с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерные боеголовки", - говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел.

На территории Ирана прошли пятидневные военные учения "Великий пророк". Они начались 20 декабря на территории трех провинций, имеющих выход в Персидский залив: Бушер, Хормозган и Хузестан. Военные учения состоялись на фоне продолжающихся в Вене переговоров о спасении международного атомного соглашения по Ирану, заключенному в 2015 году. По словам дипломатов, переговоры проходят тяжело, администрация Соединенных Штатов готовится к их провалу. США при администрации президента Дональда Трампа в 2018 году в одностороннем порядке вышли из атомного соглашения, назвав его совершенно неприемлемым, и снова ввели против Ирана широкие санкции. В ответ Тегеран начал постепенно отказываться от соблюдения условий международной договоренности. Израиль категорически исключает заключенное в 2015 году атомное соглашение с Ираном.