Иран назвал условие для выполнения ядерной сделки

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вновь заявил, что США должны отменить все санкции для того, чтобы Тегеран вернулся к обязательствам в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

Лидер Ирана повторил позицию Тегерана, согласно которой давление на Иран "провалилось", и предостерег, что, если администрация Джо Байдена "хочет продолжать политику максимального давления, она также потерпит неудачу". Об этом пишет "Радио Свобода".

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"Наша позиция четкая и неизменная. Все санкции США должны быть отменены в соответствии с соглашением (2015 года, - ред.) и потом мы вернемся к соглашению", - сказал Хаменеи.

Президент США Джо Байден не намерен отменять санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп, пока Тегеран продолжает заниматься обогащением урана.