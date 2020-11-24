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вторник, 24 ноября 2020 14:34

iPad на оружие: Apple обвиняют в попытке подкупа полиции

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iPad на оружие: Apple обвиняют в попытке подкупа полиции
В Apple встали на защиту главы Службы безопасности. Фото: pixabay.com

Главу службы безопасности Apple обвиняют в попытке подкупа полиции ради получения разрешения на скрытое ношение оружия сотрудникам компании.

По данным прокуратуры одного из округов Калифорнии, в обмен на лицензии правоохранителям предложили 200 оригинальных гаджетов компании, пишет Financial Times.

Сотрудник Apple Томас Мойер предлагал "пожертвовать" фирменные iPad на почти $70 тыс. в обмен на разрешение носить оружие 4 работникам технического отдела компании.

В Apple встали на защиту главы службы безопасности и заявили, что внутреннее расследование не выявило никаких противоправных действий. Мойер работает в Apple 14 лет. С 2018-го отвечает за секретность новых продуктов.

Адвокат службы безопасности Apple заявил, что компания часто поддерживает шерифов, и пожертвование гаджетов не имеет ничего общего с получением разрешений на оружие. По его словам, 200 iPad были предназначены для нового тренировочного центра при офисе шерифа.

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Компания Apple дополнительно выплатит $113 млн с связи с судебными исками, связанными с ее односторонним решением искусственно замедлить работу старых смартфонов iPhone.

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