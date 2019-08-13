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вторник, 13 августа 2019 02:24

Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
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Комментарии из соцсетей: "Зубы светлее, чем мое будущее"
Фото: boredpanda.com
"Да-да, именно здесь проходит посадочная траектория самолетов"
"Ее ноги меня пугают"
"Поехал" и Колизей, и перила погнулись
"Просто такой день"

В погоне за ругательствами, популярностью и подписчиков, блогеры в соцсетях постятся ежедневно большое количество фотографий.

Часто, что увеличить заинтересованность аудитории, которая ко всему привыкла, они редактируют фото. Так рождаются фотографии, где "стена поплыла" или самолет садится у Эйфелевой башни, сообщает BoredPanda.

В большинстве, такие фотографии живут несколько часов и с реальной жизнью у них мало общего. Поэтому следует помнить, интернет фотографии известных блоггеров - не равноценны реальности.

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Политолог Сергей Таран предполагает, за 5 лет блоггеры станут влиятельнее владельцев телеканалов. Самое интересное в журнале "Країна".

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