Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 747
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 459
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 675
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 360
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1404
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1332
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3087
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
6
7
7
5
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
Видео
Все видео
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Меркель опять стало плохо на публике
Меркель опять стало плохо на публике
В Сибири горит 600 га леса
В Сибири горит 600 га леса
Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки
Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки
Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина
Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2232
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1116
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 16:59

Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие

  Комментировать
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
В США автомобиль инкассаторов рассыпал деньги. Фото: скрин с видео.

На автостраде в Атланте, США, инкассаторский автомобиль случайно рассыпал по дороге наличные, которые перевозил.

Водители, проезжавшие мимо, не растерялись. Остановившись на обочине, бросились собирать рассыпанные деньги.

При этом, до приезда на место происшествия полиции все они успели убежать, передает местный портал ajc.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша

Правоохранители отметили, что действия водителей незаконны. В случае установления их личностей, им грозит уголовная ответственность.

Сколько именно денег было потеряно инкассаторами, не уточняют. Однако в полиции сообщили, что это довольно существенная сумма.

40-летняя жительница Амстердама Константия Димола потратила 3,2 млн грн, чтобы стать живой куклой Барби. Женщина мечтает иметь самую большую грудь в мире и каждый месяц подкачивает губы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 44284
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 40371
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 25714
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 1 Просмотров: 17992
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених Просмотров: 13365
Мир
Меркель опять стало плохо на публике
Меркель опять стало плохо на публике
 Просмотров: 2035
Не выдерживали нервы: 80-летняя женщина призналась в серии убийств
Не выдерживали нервы: 80-летняя женщина призналась в серии убийств Просмотров: 3069
Без Ланнистеров и драконов: подробности съемок приквела "Игры престолов"
Без Ланнистеров и драконов: подробности съемок приквела "Игры престолов" Просмотров: 189
В Сибири горит 600 га леса
В Сибири горит 600 га леса
 Просмотров: 288
На Марсе сфотографировали неизвестный объект
На Марсе сфотографировали неизвестный объект Просмотров: 2682
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
7
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
5
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 709
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua