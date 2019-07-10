Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие

В США автомобиль инкассаторов рассыпал деньги. Фото: скрин с видео.

На автостраде в Атланте, США, инкассаторский автомобиль случайно рассыпал по дороге наличные, которые перевозил.

Водители, проезжавшие мимо, не растерялись. Остановившись на обочине, бросились собирать рассыпанные деньги.

При этом, до приезда на место происшествия полиции все они успели убежать, передает местный портал ajc.com.

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Правоохранители отметили, что действия водителей незаконны. В случае установления их личностей, им грозит уголовная ответственность.

Сколько именно денег было потеряно инкассаторами, не уточняют. Однако в полиции сообщили, что это довольно существенная сумма.

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