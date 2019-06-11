Индонезийский вулкан выбросил столб пепла и дыма высотой 7 км

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На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Выбросил столб пепла высотой 7 км, вызвав панику среди местных жителей.

Извержение продолжалось примерно девять минут, сообщает Reuters.

Власти Индонезии предупредили о возможных новых извержение вулкана на острове Суматра.

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Синабунг, высота которого составляет 2460 м, является одним из самых активных вулканов в Индонезии. Вулкан, который "спал" в течение четырех веков, активизировался в 2010 году.

Вулкан Йеллоустоун в США может в любой момент активизироваться и уничтожить как минимум один континент. Супервулкан занимает большую часть национального заповедника США, под которым сохранился вертикальный слой магмы температурой в 800 градусов по Цельсию.