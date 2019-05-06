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понедельник, 06 мая 2019 18:50

Сейсмологи просчитали высокую вероятность извержения супервулкана

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Сейсмологи просчитали высокую вероятность извержения супервулкана
Супервулкан занимает большую часть национального заповедника США, под которым сохранился вертикальный слой магмы температурой в 800 градусов по Цельсию Фото: newsfrol.ru

Вулкан Йеллоустоун в США может в любой момент активизироваться и уничтожить как минимум один континент.

Супервулкан занимает большую часть национального заповедника США, под которым сохранился вертикальный слой магмы температурой в 800 градусов по Цельсию. Американские сейсмологи провели ряд исследований, чтобы выяснить вероятность извержения вулкана, который спит 630 тыс. лет, рассказывает Апостроф.

Сейсмологи вважают, что активировать Йеллоустон может землетрясение. Причем ему даже не нужно быть сильным. Достаточно, чтобы сейсмическая активность образовалась в районе заповедника. Чтобы пробудить вулкан, она должна составить не менее шести баллов.

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Вероятность подобного исхода событий достаточно велика, хотя сейчас нет предпосылок к появлению этого сценария. Ученые не зафиксировали активности тектонических плит, по которым теперь будут следить на постоянной основе. Сейсмологи не сообщили о мерах, которые могут быть сделаны в случае извержения вулкана. Извержение может погубить большую часть Северной Америки.

На окраине села Колинковцы Черновицкой области более 300 лет постоянно действует грязевой вулкан.

"Это уникальное явление для Западной Украины. Здесь грязевых вулканов лишь два: один у нас, другой - на Ивано-Франковщине. Наш никогда не прекращает действовать, постоянно извергает грязи. Когда активен, растекаются на 20 метров. Тогда вулкан открывает два-три дополнительных кратера. В спокойном состоянии грязи вытекают на 5 метров с одного кратера, а вулкан зарастает травой ", - рассказывает 59-летний Александр Бойко, учитель географии колинковской школы.

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