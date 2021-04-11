Индия назвала себя самой быстрой страной в мире по введению вакцин против коронавируса. Фото: pexels.com

Индия установила мировой рекорд по скорости вакцинации против коронавируса. Там сделали 100 миллионов прививок.

Министерство здравоохранения страны заявило, что на это ушло 85 дней. Тогда как в США на развертывание 100 миллионов доз вакцин понадобилось 89 дней, а в Китае - 102 дня, сообщает "Укринформ".

В то же время в Индии также сообщили о рекордном ежедневном росте количества заражений - более 150 тыс. случаев, и более 800 новых смертей состоянию на утро воскресенья.

Кампания вакцинации в Индии сталкивается с трудностями. На этой неделе полдюжины штатов сообщили о нехватке доз. Однако федеральное правительство настаивает, что в распоряжении страны еще 40 миллионов доз и утверждения о нехватке вакцин "абсолютно безосновательны".

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По состоянию на утро 11 апреля в мире заболели коронавирусом 136 036 227 человек, умерло 2 939 554, выздоровели 109 388 068.