В Германии вакцину получили уже 15% населения

В Германии удалось ускорить темпы вакцинации. Фото: Reuters

В Германии 1-у дозу вакцины от коронавируса уже получило 15% населения.

10 апреля прививку получили 12,7 млн человек, сообщает DPA.

2-ю прививки получили уже 4,9 млн, это 5,9% населения.

После того как в Германии к вакцинации привлекли врачей, ежедневное количество прививок в течение последней недели увеличилась. В четверг оно достигло более 700 тыс. прививок в день.

Но темпы снова могут сократиться из-за доступности меньшего количества доз в середине месяца.

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Президент немецкой ассоциации экстренной помощи DIVI Гернот Маркс в пятницу предупредил, что ситуация в больницах вызывает обеспокоенность. Берлинская клиника "Шарите" фиксирует рост больных в реанимации в последние 2 недели.

Южноафриканский штамм коронавируса может быть более устойчивым к действию вакцины Pfizer-BioNTech. Нужны дополнительные исследования. Сообщает The Times of Israel. К такому выводу пришли израильские ученые.