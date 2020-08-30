Индия отказала России

Индийские военные не будут принимать участие в учениях "Кавказ 2020" в России. Фото: twitter.com/SpokespersonMoD

Индия отказалась участвовать в российских военных учениях "Кавказ 2020". Запланированы на сентябрь.

Причиной такого решения назвали пандемию коронавируса.

"Учитывая пандемию и связанные с этим трудности в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент этом году на "Кавказ 2020". Об этом сообщено российской стороне", сообщает Минобороны Индии на своей странице в Twitter .

Однако индийские СМИ пишут, что отказ от "Кавказ 2020" вызван тем, что на нем будет представлен военный контингент Китая и Пакистана, с которыми у Индии продолжается конфликт. Поэтому участие индийской армии и Народно-освободительной армии Китая в одних учениях было бы некорректным, несмотря на то что они носят международный характер.

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В июне около 20 индийских военных были убиты во время столкновения с китайскими войсками в спорных приграничных западных Гималаях. Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в приграничном районе за последние 45 лет. После вооруженного столкновения чиновники Индии и Китая обменялись взаимными обвинениями в нарушении границы.