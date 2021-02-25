Индийские медики не хотят прививаться собственной вакциной

Компания-разработчик препарата Bharat Biotech заявила, что скоро опубликует данные об испытаниях этой вакцины. Фото: pixabay

Врачи в Индии не хотят делать прививки от коронавируса местным препаратом.

В стране уже вакцинировались 10,5 млн медиков, пишет Hindustan Times.

Из них 1,2 млн, то есть почти 11%, выбрали индийский препарат Covaxin. Другим вкололи Covishield, который производят по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.

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"Это все из-за начальной дискуссии о том, что Covaxin был только экспериментальной вакциной и не прошел до конца 3-й стадии испытаний", - сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.

Перед этим штат Чхаттисгарх, который контролирует оппозиция, заявил федеральному правительству, что не будет использовать Covaxin, пока не будет доказательств его эффективности. Различные специалисты также не одобряли быстрое применение этой вакцины.

Компания-разработчик препарата Bharat Biotech заявила, что скоро опубликует данные об испытаниях этой вакцины, в которых приняли участие 26 тыс. добровольцев. Федеральное правительство Индии заказало 10 млн доз вакцины Covaxin и получил не менее 5,5 млн из них.

Вакцину против коронавируса Covishield зарегистрировали в Украине. Название вакцины Covishield является торговым для препарата Oxford/AstraZeneca. Ее изготавливают на индийском предприятии Serum Institute. В то же время этот завод вакцин, на мощностях которого производится препарат по лицензии Oxford-Astra Zeneca, не имеет украинской национальной GMP-сертификации.