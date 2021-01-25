Импичмент Трампа: ряд сенаторов выступили против

Чтобы осудить Трампа, демократам нужна поддержка 17 республиканцев. Фото: Reuters

Некоторые американские сенаторы-республиканцы выступили против импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу.

Сенатор Марко Рубио заявил, что судовой процесс по импичменту является глупостью и нанесет ущерб Америке, даже если Трамп действительно ответственен за некоторые события в Капитолии США 6 января, сообщает Fox News.

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"Ну, во-первых, я считаю, что суд в Сенате - это глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже горит огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть туда бензина", - сказал он.

Сенатор-республиканец Том Коттон не верит, что Сенат имеет конституционные полномочия осудить Трампа после того, как тот покинул свой пост.

Чтобы осудить Трампа, демократам нужна поддержка 17 республиканцев.

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Трамп закончил работу президентом США 20 января после инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена. Он стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Впервые это произошло после скандального разговора, в которой Трамп заставлял президента Владимира Зеленского расследовать дело против сына Байдена. Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне.