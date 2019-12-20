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пятница, 20 декабря 2019 11:35

Импичмент Трампа предложили отложить

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Импичмент Трампа предложили отложить
Трамп требует немедленного рассмотрения его дела в Сенате. Фото: novynarnia.com

Спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила отложить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

По ее словам, отсрочка необходимое для справедливого рассмотрения этого дела в Сенате, в котором преобладают республиканцы, сообщает DW.

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Сразу после голосования за импичмент демократы попросили разрешения свидетельствовать в Сенате четырем ключевым свидетелям. Трамп не позволил им свидетельствовать в Палате представителей Когнресу США. Они бывшие и нынешние сотрудники Белого дома, которые непосредственно знают о делах президента США в Украину. Кроме того, демократы настаивают на включении в дела новых документов и свидетельств.

В то же время Дональд Трамп настаивает на немедленном рассмотрении дела о его импичменте в Сенате, где большинство составляют его однопартийцы.

"Поэтому после того, как демократы не обеспечили мне надлежащей процедуры в Палате представителей, ни адвокатов, ни свидетелей, ничего, они хотят сейчас сказать Сенату, как провести судебный процесс (...) Я хочу немедленного рассмотрения!" - написал Трамп в Twitter.

К президентской кризиса в США привели попытки американского адвоката Руди Джулиани и украинского прокурора Юрия Луценко скомпрометировать на предстоящих выборах Джо Байдена - кандидата от Демократической партии.

Об этом заявили в материале под названием "За импичментом Трампа стоит украинский прокурор" авторства Адама Энтус.

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