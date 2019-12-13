Импичмент Трампа после разговора с Зеленским: в США утвердили обвинения

Комитет по судебным вопросам Палаты представителей США одобрил 2 статьи обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.
Решение комитета поддержали 23 его членов. Еще 17 выступили против, все они - республиканцы, то есть однопартийцы Трампа. Дебаты по статьям обвинений продолжались более 3 дней.
Теперь обвинения передадут в Конгресс, где большинство имеют демократы, то есть противники Трампа, что повышает вероятность их поддержки. В случае поддержки - передадут в Сенат, где большинство кресел принадлежит республиканцам.
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25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена.
26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским.
Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.
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