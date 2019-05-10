Импичмент Трампа поддерживают 45% американцев - опрос

Идею импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 45% американцев. Фото - УНН

Конгресс США должен объявить импичмент для президента Дональда Трампа.

Так считают 45% американцев. 42% респондентов считают, что Трампа не стоит отстранять от должности, 13% - воздержались от однозначного ответа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

"Опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, не дал понять, чего действительно хотят американцы: прекращение расследований в отношении Трампа или перехода к процедуре объявления импичмента", - пишет Reuters.

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Отмечается, что 32% опрошенных согласились с тем, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета Мюллера абсолютно законны. 47% опрошенных имеют противоположное мнение. При этом, 39% опрошенных поддерживают действия Трампа, 55% - не одобряют его деятельность.

Опрос провели на всей территории США, в нем приняли участие 1006 человек. Уровень погрешности - около 4 процентных пунктов.

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до рекордного для текущего года уровня. Он рухнул сразу после публикации расследования специального прокурора Роберта Мюллера по заговора команды Трампа с Россией.