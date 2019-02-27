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среда, 27 февраля 2019 10:59

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

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Автор: фото из открытых источников
 

Четыре года назад на Большом Москворецком мосту в центре Москвы убили российского оппозиционного политика 55-летнего Бориса Немцова. Его застрелили в спину. Киллер сделал не менее 7-8 выстрелов.

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Немцов был одним из самых заметных критиков путинского режима.

"Я никогда не скрывал своих политических взглядов. Считаю, что именно Путин развязал войну в Украине. Отношусь к нему хуже некуда. Особенно после событий Норд-Оста и Беслана", - сказал Немцов за 3:00 до смерти в эфире радиостанции "Эхо Москва".

В 2014 году он осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку боевикам ДНР и ЛНР.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Заказчика убийства до сих пор не нашли.

Накануне в городах России прошел Марш памяти оппозиционера. В Москве организаторы раздавали плакаты с портретом Бориса Немцова и надписью: "Россия накануне больших перемен", "Герои не умирают" и "Россия будет свободной". Там в марше приняли участие более 10 600 человек.

В Петербурге почтить память погибшего политика пришло до тысячи человек.

Также люди выходили на митинге в Челябинске, Саратове, Красноярске и Ростове-на-Дону.

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Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

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