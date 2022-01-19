Имеет космическое происхождение: продают редкий черный бриллиант

В Дубае аукционный дом Sotheby's представил черный бриллиант, который попал на Землю из космоса в результате удара метеорита или из "алмазоносного" астероида.

За камень с первоначальным весом более 111 г ожидают получить $6,8 млн, пишет CNN. Торги состоятся в Лондоне в феврале.

"Форма бриллианта похожа на ладонь Хамса — ближневосточного знака защиты, что с арабского переводится как "пять пальцев ладони". Тема числа проходит по всему камню: кроме своих 555,55 карата он также содержит ровно 55 граней. Продажа является уникальной возможностью приобрести одно из самых редких космических чудес, известных человечеству возрастом в миллиард лет", - отмечают в Sotheby's.

Аукционный дом называет природный ограненный черный бриллиант такого размера чрезвычайно редким явлением. Камень назвали The Enigma.

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Автор: Twitter/Sotheby’s Камень назвали The Enigma

Черные алмазы, также известные как алмазы Карбонадо, могут быть датированы от 2,6 до 3,8 млрд лет. Они содержат следы азота и водорода — элементов, найденных в межзвездном пространстве. Они также содержат осборнит — это минерал, присутствующий в метеоритах.

В Ботсване выставили на обозрение алмаз, который считается третьим наибольшим в мире. Камень с первоначальным весом 1098 карат, то есть 219,6 г, обнаружила Алмазная фирма Debswana на руднике Джваненг. Второй по величине алмаз в мире также нашли в Ботсване в 2015 году.