Илон Маск предупредил о банкротстве Tesla

Если Tesla радикально не пересмотрит расходы, то может обанкротиться в течение ближайших 10 месяцев.
Об этом говорится в письме генерального директора компании Илона Маска к подчиненным.
Более $2 млрд финансирования недавно привлекла компания для производства, но оно тратит столь большие деньги, что этого не хватит и на год.
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Чтобы решить проблему, Маск предложил уменьшить расходы на запчасти к электрокаров, зарплаты рабочим и аренду помещений. Каждую статью бюджета будет подписывать лично Маск и новый финансовый директор компании Зак Киркгорт.
2019 год для Tesla оказался не самым удачным. Компания вынуждена была сократить более 3 тыс. сотрудников (7%) и отозвать более 14 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с подушками безопасности.
Согласно финансовому отчету, за первый квартал 2019-го производитель электрокаров получил $702,1 млн ущерба и продал на 31% меньше машин, чем кварталом ранее.
Основатель Tesla Маск ожидает, что компания вернется к прибыли в третьем квартале.
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