Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире

Усього за день його статки скоротилися на $4,58 млрд. Фото: Reuters

Основатель и гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск перестал возглавлять рейтинг самых богатых людей мира.

Всего за день его состояние сократилось на $4,58 млрд, говорится в рейтинге Bloomberg.

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По итогам торгов на биржах, сейчас у Маска - $190 млрд. Он опережает основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, состояние которого превышает $137 млрд.

На 1-е место в рейтинге самых богатых людей в мире вышел основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $191 млрд.

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Владелец Amazon, Blue Origin и The Washington Post, самый богатый человек мира Джефф Безос предрек 5 событий, которые происходят сейчас.