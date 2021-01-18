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понедельник, 18 января 2021 10:50

5 предсказаний самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, которые сбылись

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5 предсказаний самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, которые сбылись
Безос предсказал будущее. Фото: rbc

Владелец Amazon, Blue Origin и The Washington Post, самый богатый человек мира Джефф Безос предрек 5 событий, которые происходят сейчас.

Подробностями поделилось РБК.

1. Торговые центры умрут.

По словам Безоса, в торговле "выживут" лишь те, кто может предложить больше, чем просто покупки. Об этом он говорил 20 лет назад. Уже в 2017-м его пророчество начало сбываться: по данным Credit Suisse, в следующие 5 лет должны были закрыться до 25% торговых центров в США. А в 2020 году из-за пандемии коронавируса популярным стал онлайн-шопинг.

2. Онлайн-магазины полностью заменят обычные.

"Большую часть приобретенных вами товаров: продукты питания, книги, средства для чистки и так далее - вы будете заказывать в сети", - заявил Безос в 1999 году. Он хотел создать место, где люди смогут найти все и заказать онлайн. По словам Безоса, 3 главные условия успеха - широкий ассортимент, низкие цены, быстрая доставка.

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3. Amazon обанкротится.

Безос пророчит своему бизнесу банкротство. Amazon отпразднует свое 30-летие в июле 2024-го. "Если вы посмотрите на большие компании, их продолжительность жизни, как правило, составляет 30 с лишним лет", - прокомментировал миллиардер.

4. Искусственный интеллект станет вездесущим.

Об этом Безос говорил 20 лет назад, а уже сейчас онлайн-покупки делаются при помощи специального приложения, нейросетей и камер с распознаванием лица.
"Самое интересное в машинном обучении, в отличие от множества других технологий, - то, насколько оно будет всепроникающим", - отметил Безос.

5. Персонализированная реклама - это будущее.

Миллиардер считает, что реклама для каждого будет индивидуальной. Еще 20 лет назад Безос делал ставки на сбор информации истории поиска, хотя никто еще таким не занимался.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск перестал возглавлять рейтинг самых богатых людей в мире.

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Дата
18
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