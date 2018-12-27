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четверг, 27 декабря 2018 08:17

Илон Маск показал прототип марсианского космического корабля

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Илон Маск показал прототип марсианского космического корабля
Космический корабль назвали "Звездолет". Фото: focus.ua

Основатель компании Tesla и SpaceХ Илон Маск показал части строящегося космического корабля Starship - "Звездолет".

"Нержавеющая сталь Starship", - подписал он фотографию, которую он опубликовал 23 декабря в Twitter.

На снимке показаны обтекатель и посадочный ступень космического корабля.

Маск заявил, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году, а к 2025 отправить на эту планету человека.

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В ноябре бизнесмен сообщил, что супертяжелый ракета BFR для полетов на Марс будет называться "Звездолет". Он также говорил о намерении отправится на Марс, несмотря на 70% вероятность смерти в путешествии.

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Дата
27
декабря

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