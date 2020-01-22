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среда, 22 января 2020 09:37

IKEA обнаружила в своих дорожных чашках яд

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Шведская компания IKEA обнаружила в своих дорожных чашках токсичное вещество.

Компания решила отозвать опасный товар, пишет OBOZREVATEL.

Речь идет о пластиковых чашки Troligtvis, которые были в продаже с октября 2019 года по январь 2020 года Тесты показали превышение уровня дибутилфталата. Это опасно для здоровья. Может привести к нарушениям в иммунной системе.

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"IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная чашка TROLIGTVIS с надписью Made in India, немедленно прекратить его использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возвращения", - подытожили представители компании.

Автор: IKEA
  Превышение уровня дибутилфталата опасно для здоровья и может привести к нарушениям в иммунной системе
Превышение уровня дибутилфталата опасно для здоровья и может привести к нарушениям в иммунной системе

Пластик, из которого делают большинство упаковок для еды и бутылки для воды, часто бывает некачественным. Так, пластиковые бутылки, из которых мы пьем воду, часто таят в себе опасность. Когда бутылка сделана из материала, способного взаимодействовать с водой и выделять в нее вредные токсические вещества, питье внутри такой емкости превращается в отраву. Пластик может стать причиной возникновения рака. Выделяемые пластиком вещества очень токсичны — организм отравляется, внутренние органы засоряются вредными соединениями, и эти факторы угнетают иммунитет. Проблемы с печенью и поджелудочной железой также часто возникают всего лишь из-за использования пластиковых упаковок. Еще одна неприятность — гормональный сбой, вызываемый канцерогенными смесями. Употребляя их в пищу поневоле, доставая еду из ненадежной пластиковой упаковки или выпивая из нее воду, вы рискуете утратить правильный гормональный баланс. В последствии можно получить проблемы с кожей, расстройства психики, слабость организма и частые инфекционные заболевания. Вот почему стоит внимательно следить за надписями на этикетках продуктов.

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Дата
22
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