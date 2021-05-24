ИКАО собирает экстренное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair

Заседание состоится 27 мая. Фото: Reuters

27 мая Международная организация гражданской авиации (ICAO) соберется на незапланированное экстренное заседание.

Оно состоится из-за ситуации с самолетом Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске. Об этом говорится в заявлении ICAO в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью

"Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO из-за инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси", - говорится в заявлении.

ICAO's Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn — ICAO (@icao) May 24, 2021

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.