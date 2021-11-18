ИГИЛ в Афганистане сильно разросся

Талибы не могут остановить рост ИГИЛ. Фото: Reuters

Террористическая организация ИГИЛ сейчас присутствует по всему Афганистану.

Ее филиал ISKP очень разросся, сообщила посланница ООН в Афганистане Дебора Лайонс, передает Reuters.

"Когда-то ограниченная несколькими провинциями и столицей, ISKP теперь, похоже, присутствует почти во всех провинциях и становится все более активной", - сказала она.

В 2020 году группа совершила 60 атак. В 2021 – уже 334.

Талибы не могут остановить рост ISKP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики "Талибана" убили близкого родственника журналиста DW

ИГИЛ является противником "Талибана". Они выступают за создание всемирного халифата. Талибы - националисты и стремятся к независимости Афганистана.

Талибы, захватившие власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Призвали афганцев не убегать из страны и заверили, что не стремятся отомстить оппонентам. А также пообещали права женщинам.